Ratgeber bereitet auf den Krisenfall vor

Sie haben den Notfall-Ratgeber in Kooperation erarbeitet (von links): Bürgermeister Veith Lemmen, Rainer Ermshaus (stellv. Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Werther), Ulrike Miesen und Jürgen Pilgrim vom Ordnungsamt und Sandra Wursthorn (Stadt Werther). In den nächsten Tagen wird dieser per Postwurfsendung an sämtliche Haushalte verteilt.

Foto: Christina Geis