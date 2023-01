Rote Zipfelmützen helfen beim Schulwechsel

Werther

Mit roten Mützen Gutes tun? Das Evangelische Gymnasium in Werther (EGW) schafft das. Der Zipfelmützentag, die beliebte Aktion für einen guten Zweck auf lokaler Ebene, am 1. Dezember bescherte dem Familienzentrum und Verein „Fam.o.S. - Familien ohne Sorgen“ in Werther e.V. eine stattliche Summe für ihre Arbeit: 1300 Euro.

Von Sandra Homann