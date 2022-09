Die kleine WDGA-Fraktion ("Werther das geht anders") im Wertheraner Stadtrat hinterfragt kritisch die wissenschaftliche Datenlage für den umstrittenen Verkehrsversuch mit einer neuen Einbahnstraßenregelung in der Ravensberger Straße. Den Mehrheitsfraktionen im Rat wirft die WDGA eine "Symbolpolitik mit der Brechstange" vor.

Politischer Streit um Verkehrsversuch mit neuer Einbahnstraße in Werther - WDGA hinterfagt Datenlage

Die neue Einbahnstraße in der Ravensberger Straße wird in Werther kontrovers diskutiert

Die WDGA als kleine Fraktion im Wertheraner Stadtrat geht mit dem aktuell laufenden Verkehrsversuch in der Ravensberger Straße hart ins Gericht und kritisiert auch das gemeinsame Auftreten der vier Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU, UWG und Grünen in dieser Woche (das WB berichtete). Die vier größeren Fraktionen hätten damit Stärke demonstrieren wollen, dass 80 Prozent des Rates hinter der neuen Einbahnstraße stünden. WDGA-Sprecher Jürgen Schäfer hingegen nimmt wahr, dass dies in der Bevölkerung komplett anders aussieht, dass eher 80 Prozent gegen die neue Einbahnstraße eingestellt sind.

Schäfer trägt vor, dass die Hauptargumente des den Verkehrsversuch begleitenden Planungsbüros nicht greifen.

Erstens: Von 830 täglich durchfahrenden PKWs sollen angeblich zwei Drittel Richtung Engerstrasse oder gar Häger durchfahren. Verschwiegen werde aber, dass als „durchfahrend“ bereits gezählt worden sei, wer nach 100 Meter die zweite Zählstelle bei „Augenweide“ passierte, also zum Beispiel Bankverein, Spieleladen oder Arztpraxis Strangmann angefahren habe.

Zweitens: Laut Schäfer kann die vielbeschworene Steigerung der Aufenthaltsqualität durch die Maßnahme ebenfalls nicht erreicht werden, weil sich dort niemand „aufhalten“ wolle. Dort gebe es nichts Attraktives, was zum Aufhalten einlade. Es bleibe eine Durchgangsstrasse, unabhängig von der Mobilitätsart.

Drittens trage diese Sperrung zum Klimaschutz mit erforderlichen Umwegen nun überhaupt nicht bei, so der WDGA-Sprecher.

"Valide Datensammlung geht anders!"

Den beteiligten Planungsbüros wirft Schäfer vor, die für Großstädte entwickelte Systematik ohne ausreichende Ortskenntnisse auf eine Kleinstadt wie Werther übertragen zu haben. So habe die Planersocietät Fahrradstraßen geplant, ohne zu wissen, dass dort bereits Spielstraßen eingerichtet gewesen seien.

Als „wackelige wissenschaftliche Grundlage“ bezeichnet Jürgen Schäfer den Umstand, dass der Verkehrsversuch auf nur einzigen vierstündigen Verkehrszählung am 15. September 2020 von 14 bis 18 Uhr beruhe. Das derzeit federführende Projektbüro habe es zudem „unverzeihlicherweise“ versäumt, vor der Sperrung die Verkehrsteilnehmer (auch die Autofahrer) an der Ecke Ravensberger-/Rosenstrasse zu befragen. Stattdessen seien Fußgänger im Bereich Alter Markt/Eisdiele interviewt worden. „Valide Datensammlung geht anders!“

Die Gutachterbüros seien als Begleitschutz für diese Maßnahme engagiert, sie seien von wissenschaftlicher Objektivität weit entfernt. „Schade um das schöne Geld.“

"Besser den Verkehrsversuch vorzeitig beenden."

Aus Sicht der WDGA-Fraktion sind die massenhaften subjektiven Äußerungen auf Facebook oder von Geschäftsmann Hermann Heidenreich sowie die laut Schäfer 67,7 Prozent Einbahnstrassen-Gegner der Werbegemeinschafts-Befragung (800 Teilnehmer) doch realistischer.

„Statt Symbolpolitik mit der Brechstange zu betreiben und den schwer kämpfenden Geschäftsleuten eine Zweiteilung der Stadt zu bescheren, wäre es vielleicht sinnvoller, den für ein Jahr geplanten Verkehrsversuch vorzeitig zu beenden“, erklärt Jürgen Schäfer. Es sei anzuraten, die Stimmung in der Bevölkerung ernstzunehmen und zunächst weichere Methoden der Verkehrsberuhigung umzusetzen, so Jürgen Schäfer.