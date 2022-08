Knapp eine Woche gilt die neue Einbahnstraßenregelung in Werthers Haupteinkaufsstraße - und es gibt jede Menge Ärger. Nicht nur dass die Einbahnstraße massenhaft von Autofahrern ignoriert wird: Bei einer Kontrollaktion gegen Verkehrsssünder sah sich ein Polizeibeamter durch einen Autofahrer derart bedroht, dass er seine Waffe zückte. Und in der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in einer Art Guerilla-Aktion die Einbahnstraßenschilder gestohlen.

In der Nacht zu Samstag hatten zwei bisher unbekannte Täter die Einbahnstraßen-Schilder am Eingang der Ravensberger Straße entwendet. Am Samstagmittag hatte der städtische Bauhof sie wieder neu installiert. Trotzdem waren binnen kurzer Zeit zahlreiche Verstöße gegen das Einfahrverbot festzustellen.

Wie vom WESTFALEN-BLATT bereits am Donnerstag berichtet, hatte die Polizei an der Ravensberger Straße in Höhe des mittlerweile geschlossenen Ledergeschäftes Lindhorst eine Kontrollaktion durchgeführt. Insgesamt waren an einem Vormittag insgesamt 15 Bußgelder zu jeweils 50 Euro verhängt worden.