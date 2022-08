Schlamm und Bakterien legen los

Großbaustelle Klärwerk am Schwarzbach in Werther: Jetzt hat der Probebetrieb begonnen

Werther

Das Betreten der Anlage ist nur mit guten Arbeitsschuhen ratsam. Denn das Gelände des Klärwerks am Schwarzbach in Werther ist zurzeit Großbaustelle. Und eine, die im Gegensatz zu anderen öffentlichen Vorhaben völlig nach Plan läuft. Eigentlich sogar noch besser, wie der technische Leiter Guido Wemhöner verrät: „Wir liegen super in der Zeit. Weder Corona noch Lieferschwierigkeiten haben daran etwas geändert.“ Der wesentliche Teil des Großprojektes hat nun schon seine Arbeit aufgenommen. Das Abwasser wird jetzt in der neuen Biocos-Anlage gereinigt.

Von Klaus-Peter Schillig