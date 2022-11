Schon wieder: Einbruch in Wertheraner Kita

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag (18. November, 16.30 Uhr) und Montag (21. November, 7 Uhr) in eine Kindertagesstätte an der Weststraße eingebrochen. Hier hat es zuletzt ähnliche Straftaten gegeben. Die Polizei prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen

Erneut ist in eine Kita an der Westraße eingebrochen worden.

Die Unbekannten versuchten zunächst eine Tür aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend versuchten sie eine Scheibe einzuwerfen. Beides misslang. In der vergangenen Wochen ereigneten sich weitere Einbrüche bzw. Versuche an derselben Kindertagesstätte und an einer Schule in der Weststraße. Mögliche Tatzusammenhänge sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat in der vergangenen Woche verdächtige Personen bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.