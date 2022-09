Schon wieder eine Großbaustelle

Christoph Meinert vom Planungsbüro Bockermann-Fritze aus Enger stellte zusammen mit Bauamtsleiter Jens Kreiensiek im Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung zwei mögliche Ausbau-Varianten vor, mit denen die Stadt in die geplante Anliegerversammlung gehen will. Etwa drei bis vier Monate in drei kleineren Abschnitten werden die Bagger dort beschäftigt sein, kündigte Meinert an. Genutzt werden sollen dafür auch die Sommerferien 2023, denn während der Bauzeit muss der Busverkehr – damit auch die Schüler – wieder auf Ersatzhaltestellen an der Bielefelder Straße und am Teutoburger-Wald-Weg ausweichen. Der Bereich der Mobilitätsstation wird als Ausweichstrecke für den Pkw-Verkehr Richtung Edeka-Markt benötigt. Und auch diese Möglichkeit muss einmal für wenige Tage, einmal sogar für zwei bis drei Wochen komplett gekappt werden.

