Schon wieder muss gebuddelt werden

Fachleute beheben dritten Wasserrohrbruch in Werther innerhalb weniger Tage - Politik berät demnächst über Sanierung

Bagger und Bauarbeiter bestimmen am Mittwoch das Bild im Kreuzungsbereich von Rosenstraße und Ravensberger Straße in Werther. Aus einem metertiefen Loch schaut nur noch die Kapuze eines der Tiefbauer heraus, die im strömenden Regen mit Reparaturarbeiten an einer gebrochenen Wasserleitung beschäftigt sind.

Von Volker Hagemann