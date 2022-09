Schulnote 4,1 verbessern

Bei der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes „Klimafreundliche Mobilität“ in Werther werde es auch Verbesserungen im Bereich Radverkehr geben. „Rückmeldungen im Rahmen des Fahrradklima-Tests sind dabei für die weitere Ausgestaltung hilfreich. Daher ist es sehr begrüßenswert, wenn sich möglichst viele Wertheraner online an der Befragung beteiligen“, so Hendrik Rottländer. Der Klimaschutzmanager der Stadt weist auf die entsprechende Internetseite www.fahrradklima-test.de hin.

2020 bewerteten knapp 230.000 Radfahrer(innen) die Fahrradfreundlichkeit in 1.000 Städten und Gemeinden. Werther wurde dabei mit der Schulnote 4,1 bewertet. „Die Stadt Werther hat dies zum Anlass genommen, die Fahrradfreundlichkeit zu verbessern“, erinnert Rottländer zum Beispiel an den Beschluss zur Einrichtung einer Fahrradzone rund um das Evangelische Gymnasium Werther. Außerdem weist er auf den in diesen Tagen gestarteten und viel diskutierten Verkehrsversuch in der Ravensberger Straße hin. Bei der Einbahnstraßen-Regelung gehe es auch darum, durch die Reduzierung des KFZ-Durchgangverkehrs die Fahrradmobilität zu stärken.

Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen zum Radfahren im ländlichen Raum. Dabei geht es laut Ekkehard Härtel (Vorstandsmitglied ADFC Kreisverband Gütersloh e. V.) darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler(innen) Fahrradparkplätze an Bahnhöfen/Mobilitätsstationen vorhanden sind – und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.