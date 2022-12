Seilspringen - etwas fürs Herz

Grundschüler in Werther haben am Projekt der Herzstiftung jede Menge Spaß

„Skipping hearts“ („springende Herzen“) nennt sich das Projekt, das die Deutsche Herzstiftung erst seit zwei Jahren an Grundschulen in ganz Nordrhein-Westfalen durchführt. "Dabei geht es nämlich um die Herz-Gesundheit, und wir haben uns erfolgreich für dieses Projekt beworben", erklärt Sportlehrerin Elena Stroh.

Gemeinsam mit Elena Stroh zeigte Abdul Öysal den Viertklässlern einen ganzen Vormittag lang an mehreren Stationen in der Sporthalle, wie Einzel-, Doppel- und sogar auch Gruppensprünge funktionieren. „Die Erfolgserlebnisse für die Kinder stellen sich hier ziemlich schnell ein - das erhöht ihre Motivation und damit die Freude an Bewegung“, erklärt Öysal, der an der Uni Bielefeld Sportwissenschaften studiert.

Für die Deutsche Herzstiftung arbeitet er nebenberuflich als Übungsleiter. Öysal betont: „Wer schon als Kind einen gesunden Lebensstil pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken. Dazu gehört die richtige Ernährung ebenso wie Bewegung, beispielsweise in dieser Form.“

Die Wertheraner Grundschüler hatten jedenfalls jede Menge Spaß an der Sache. Sie alle erhalten für ihre Teilnahme an dem Projekt Urkunden – und die Schule bekommt gratis Springseile und weiteres Arbeitsmaterial für das folgende Aufbautraining.