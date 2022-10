Seit mehr als 70 Jahren im Turnverein

„Wir ehren heute die Jubilare der Jahre 2021 und 2022. In den vergangenen beiden Jahren musste diese Feier leider ausfallen, deswegen sind wir heute eine etwas größere Runde“, sagt TV Werthers Vereinsvorsitzender Mark Schomaker, der sich bei allen Anwesenden für die langjährige Treue und vielfältiges Engagement bedankt. Neben der Freude am Sport seien für viele TV-Mitglieder die Pflege von Freundschaften und sozialen Kontakten bedeutende Gründe, in ihrem Sportverein zu bleiben – und das oftmals seit mehreren Jahrzehnten.

So ist der heute 84-jährige Hans-Wilhelm Grünkemeier nun schon beeindruckende sieben Jahrzehnte Mitglied im TV Werther. „Ich bin mit sechs Jahren eingetreten und habe mit dem Turnen angefangen. Die Mitgliedschaft zählte aber offiziell erst mit 14 Jahren“, erklärt Grünkemeier, den seine sportlichen Eltern zum TV brachten.„Mein Vater war Handballwart und meine Mutter in einer Turngruppe. Es lag mir sozusagen schon in der Wiege“, sagt der aktive Wertheraner, der trotz seines hohen Alters immer noch zwei Mal in der Woche Sport treibt – zum einen fungiert er als Leiter einer Walking-Gruppe, die sich jeden Dienstagmorgen auf den Weg macht, und zum anderen ist er bei der Radfahrgruppe dabei. „Ab 80 nun mit Akku-Unterstützung – vorher natürlich ohne“, sagt ein lachender Grünkemeier, der am Sonntagmorgen wie so viele Mitglieder der Einladung des TV in den „Bergfrieden“ gefolgt ist.