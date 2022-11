Sie haben das zusammen durchgestanden

Um das kleine, sehr beliebte Jacobistift zu erhalten, machten die Wertheraner über Jahre Gesundheitsministern die Hölle heiß, stritten in Politik und auf der Straße. Sie gründeten einen Förderverein und kämpften – bis am Ende die ev. Kirchengemeinde als Trägerin die Flügel strecken musste, an den Altenheimträger GSF verkaufte und damit das Aus der Krankenhausversorgung vor Ort besiegelte. Es war das, was man mit Fug und Recht eine lokale Krise nennen darf.

