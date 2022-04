"Sie haben hier jeden Tag Nachtisch!"

Werther

Die Passanten auf der Alten Bielefelder Straße am Freitagmorgen bleiben neugierig stehen und stutzen: Ein Kamerateam in Werther? Und dann beginnt Drittklässlerin Ava ihre Anmoderation: „Wir stehen hier vor einem der besten Eiscafés weit und breit – und sehen uns jetzt an, wie hier Eis hergestellt wird.“

Von Volker Hagemann