Sie machen wieder Theater

Mit alten Hasen und neuen Gesichtern probt die Truppe derzeit die Komödie in drei Akten von Andreas Wening und freut sich darauf, bald wieder vor Publikum zu stehen. Voll durchzustarten steht dabei sogar in den Regieanweisungen.

Die "Glitterboys" starten durch

Denn die "Glitterboys" Frank und sein alter Kumpel Bodo, einst billige Antwort auf "Modern Talking" sollen auf Revival-Tournee gehen. Das findet jedenfalls die ehrgeizige Event-Managerin Regina Rautenstengel, die ein lukratives Geschäft wittert. Blöd nur, dass das Duo mittlerweile zerstritten ist.

Die beiden Herren haben nicht nur mit Alterserscheinungen zu kämpfen, sondern auch noch mit der Fernsehproduzentin Victoria Winsel, der C-Prominenten Coco Cabana sowie der durchgeknallten Fan-Club-Präsidentin Mira Bell. Als dann auch noch anrüchige Fotos von Tochter Lena im Internet auftauchen und eine Choreografie einstudiert werden soll, eskaliert die Situation.

Das Stück feiert am Samstag, 4. Februar, um 17 Uhr in der Aula der Realschule Jöllenbeck (Dörpfeldstraße 8) Premiere. Eine zweite Vorstellung gibt es hier am Sonntag, 5. Februar, 17 Uhr.

Vorverkauf hat begonnen

Es folgen drei Spieltermine in Werther in der Aula der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule (Weststraße 12). Hier hebt sich der Vorhang am Samstag, 11. Februar, Samstag, 18. Februar sowie Sonntag 19. Februar. Beginn ist auch hier jeweils um 17 Uhr.

Der Vorverkauf hat - passend zu Weihnachten - begonnen. Karten sind erhältlich bei Blumen Langer in Werther, im Reisebüro am Markt in Bielefeld, im Dorfladen in Häger und in der Haller Herz Apotheke zum Preis von acht Euro.