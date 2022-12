Sorgen von Familien lindern

Vorweihnachtliche Gaben schenkt sich die Verbund-Volksbank OWL. Geschenke gibt's stattdessen für Einrichtungen auch in Werther, die sich um in Not geratene Menschen kümmern.

Für den Bankverein Werther übergibt Sven Möller, Leiter des Beratungscenters in Werther, die Spende an Martina Detert, Vorsitzende des Vereins „Fam.o.S.“.

Und so kann sich der Verein „Famos – Familien ohne Sorgen“ über eine Spende über 3500 Euro vom Bankverein Werther, einer Zweigniederlassung der großen Volksbank, freuen. Der Bankverein pflegt eine langjährige Partnerschaft mit dem Verein.

Angebot wächst stetig

Dieser hat sich seit der Gründung 2005 zum Ziel gesetzt, die Situation der Familien vor Ort zu verbessern sowie zusammen mit Kooperationspartnern niederschwellige und vernetzte Angebote zu entwickeln.

„Der Verein ist äußerst engagiert und leistet sehr wertvolle ehrenamtliche Arbeit. Diese fördern wir als Genossenschaftsbank vor Ort sehr gerne, weil wir wissen, dass dieses Geld gut eingesetzt ist. Damit wollen wir gerade jetzt in der Weihnachtszeit auch an die Menschen denken, die in einer schwierigen Lebenssituation sind“, so Sven Möller. Er ist Leiter des Beratungscenters in Werther und übergab den Scheck jetzt an Vereinsvorsitzende Martina Detert.

Ansprechpartner in allen Lebenslagen

Famos berät Familien in jeder Lebenslage und baut das entsprechende Angebot stetig aus. Der Verein begleitet aktiv Familien in Krisensituationen oder bei sich verändernden persönlichen Lebensumständen. Außerdem unterstützt er vor allem Eltern oder auch andere Ratsuchende mit Bildungs- und Begegnungsangeboten sowie dem Aufbau von Netzwerken. Und er schafft Angebote, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Insgesamt stellt die Verbund-Volksbank OWL in diesem Jahr nach eigenen Angaben 80.000 Euro für Projekte in Ostwestfalen-Lippe und dem Altkreis Brilon zur Verfügung.