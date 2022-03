Spannende Einblicke in die Arbeitswelt

So faszinierend kann Berufserkundung sein: Achtklässler der PAB-Gesamtschule haben jetzt bei einer Werksführung vielfältige Einblicke in die Produktionsabläufe bei der Firma Poppe + Potthoff in Werther bekommen - die erste Werksführung nach mehr als zwei Jahren.

Erste Werksführung an der Dammstraße seit mehr als zwei Jahren: PAB-Schüler besuchen Poppe + Potthoff in Werther

Achtklässler der Peter-August-Böckstiegel Gesamtschule zur Werksführung im Rohrwerk bei Poppe + Potthoff in Werther

Es sind spannende Einblicke in den Praxisalltag eines lokalen Unternehmens: Betriebsführungen bieten jungen Menschen eine gute Gelegenheit, sich über die Möglichkeiten in der Berufswelt zu informieren. Aus diesem Grund besuchte die 8. Klasse der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule jetzt die Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre GmbH an der Dammstraße – die erste Werksführung seit Beginn der Corona-Pandemie.

Zwar dauert es für diese Schülerinnen und Schüler noch zweieinhalb Jahre bis zum Schulabschluss, dennoch werden Fragen zur beruflichen Entwicklung für sie immer wichtiger. Als Hilfestellung bietet die Schule eine Berufsorientierungswoche zum Thema „Arbeit früher und heute“ an, in deren Rahmen der Besuch im Stammwerk der international tätigen Unternehmensgruppe stattfand.

Rohrverarbeitung sorgt für Staunen

Nach einem ersten Überblick über Unternehmensgeschichte, Produktanwendungen und Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen bei P+P folgte eine Werksführung, bei der die jungen Besucher die Prozesse der Rohrverarbeitung aus der Nähe kennenlernten.

Das stieß auf großes Interesse und hinterließ einen bleibenden Eindruck: „Ich wusste nicht, dass die Rohre auch in Überrollkäfigen im Motorsport eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und Herstellungsprozesse sind spannend“, staunten etwa Niklas und Maria. „Ohne die Werksführung wären wir nicht so leicht auf einen Betrieb im Industriebereich aufmerksam geworden.“

Die Poppe + Potthoff-Gruppe mit Hauptsitz und Technologiezentrum in Werther ist mit mehr als 1600 Mitarbeitern und Partnern in über 50 Ländern aktiv. 1928 gegründet, verfügt P+P heute über 18 Werke und Vertriebsniederlassungen in neun Ländern.

Die in Werther gefertigten Rohre kommen zum Einsatz als Einspritzleitungen, industrielle Ketten, in der Mess- und Regeltechnik sowie im Maschinen- und Werkzeugbau. Als Unternehmensgruppe entwickelt und fertigt P+P Leitungen, Komponenten und Kupplungen sowie Sondermaschinen und Prüfstände. Ein weiterer Fokus liegt auf Wasserstoffsystemlösungen und Technologien für die Elektromobilität.