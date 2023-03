Sportverein aus Werther: Zuschauertribüne kommt im Mai

Werther

„Noch nie hatten wir so eine gute Mannschaft“, sagt der sportliche Leiter Eckhard Lohmann über das Fußball-Team 1. Herren des TuS Langenheide. Als klares Ziel werde die Meisterschaft in der Kreisliga B1 angestrebt. Am 12. März könnte eine Vorentscheidung fallen, wenn Spitzenreiter FC Altenhagen zu Gast ist. Für das erwartet große Zuschauerinteresse steht die neue Tribüne mit 52 Sitzplätzen dann allerdings noch nicht zur Verfügung.

Von Johannes Gerhards