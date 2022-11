Straßen in ganz Häger blieben am Wochenende dunkel

Nein, in diesem Fall ging es nicht ums Stromsparen: In den Straßen im Stadtteil Häger blieben am vergangenen Wochenende die Straßenlampen ungewollt dunkel.

Nach ersten Reparaturarbeiten sind einige der Straßenlaternen in Häger wieder in Betrieb. (Symbolfoto)

Betroffen war ausschließlich die Straßenbeleuchtung, so dass man in diesem Fall nicht von einem Stromausfall sprechen kann - denn in den Haushalten gab es weiterhin Strom.

"Am Wochenende ist es zu einem Fehler im Beleuchtungsnetz in Häger gekommen", bestätigte Bürgermeister Veith Lemmen am Montag. "Kollegen des Bauhofs waren bereits am Wochenende dort, um manuell zu überbrücken, damit einiges wieder läuft." Es sei aber noch nicht alles wieder behoben.

Nach der genauen Ursache wurde am Montagnachmittag noch gesucht, berichtete Bauhof-Leiter Lars Dilba auf WB-Anfrage. Schuld sei vermutlich ein Defekt in einer Leitung. "Es könnte möglicherweise mit Tiefbauarbeiten zum Glasfaserausbau zusammenhängen", so Dilba. In ganz Häger seien die Straßen am Wochenende über Stunden dunkel geblieben. Die Stadtverwaltung bittet für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.