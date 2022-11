Streit in Werther eskaliert: Mann erleidet Stichverletzungen

Im Wertheraner Ortsteil Häger ist am Freitagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 29-Jähriger erlitt Stichverletzungen.

Laut Polizei kam es in einer gemeinsamen Monteurs-Unterkunft gegen 20.50 Uhr am Freitag zu der Auseinandersetzung. Laut Polizei ließ der 30-jährige Tatverdächtige dann ab von seinem Tun und ließ in unmittelbarer Tatortnähe widerstandslos von der Gütersloher Polizei festnehmen.

Der verletzte 29-Jährige wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Weil es zwischenzeitlich angenommen wurde, dass Lebensgefahr bestünde, wurde sehr schnell die Mordkommission "Lager" unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Icklerzur Klärung von Ablauf und Hintergrund der Tat eingerichtet. Zum Glück erwiesen sich die Verletzungen als nicht lebensgefährlich.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die Geschehnisse als gefährliche Körperverletzung eingeordnet.

Der Tatverdächtige wurde am Samstag nach Abschluss der Vernehmungen mangels Vorliegen von Haftgründen entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizei Gütersloh fortgeführt.