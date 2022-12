Streit um Grundsteuer, Süthfeld und Sanierungen

Es geht um Neubauten und Altbauten, um Grundsteuer und Nahwärme: Kurz vor der Ratssitzung am Donnerstag, in der über den Haushaltsentwurf der Stadt Werther für das kommende Jahr abgestimmt wird, haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses intensiv über vier Änderungsanträge diskutiert. Bei den langen Auseinandersetzungen betonen die Fraktionen bei oftmaliger inhaltlicher Übereinstimmung ihre altbekannten Positionen im Detail.

In Werther wird über Änderungen an der Haushaltssatzung debattiert - Freie fordern Entlastungssignale

So möchten Die Freien laut ihrem Fraktionsvorsitzenden Jan-Holm Sussieck in schwierigen Zeiten Signale der Entlastung an die Bürgerinnen und Bürger senden. Sie beantragen, auf die Angleichung der kommunalen Hebesätze bei Grundsteuer A und B an die fiktiven Hebesätze des Landes zu verzichten. Neben der symbolischen Bedeutung mahnen die Freien Ausgabendisziplin an und plädieren für das „Nicht-Ausreizen von im Haushalt eingestellten Höchstbeiträgen“.