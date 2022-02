Nach dem flächendeckenden Stromausfall in der Neujahrsnacht hat es am Samstag erneut Störungen in der Stromversorgung in Werther gegeben. Wie die Stadtwerke Bielefeld als Mutterkonzern der EWG in Werther mitteilten, war bei Fällarbeiten an der Kläranlage Nordstraße ein Baum in eine 10-KV-Leitung gestürzt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen