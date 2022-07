Trübes aus dem Wasserhahn

Falls kommende Woche in Werther der Wasserdruck schwankt oder etwas Trübes aus dem Hahn fließt, ist das kein Grund zur Sorge. Das versichert das Wasserwerk.

In Werther stehen Wartungsarbeiten im Leitungsnetz an

In Werther sind Druckschwankungen im Leitungsnetz angekündigt. Grund sind Wartungsarbeiten.

Denn es stehen routinemäßig Wartungs- und Überprüfungsarbeiten an der Wasserübergabestelle vom Wertheraner zum Leitungsnetz der Stadtwerke Bielefeld an. Deshalb könne es im Zeitraum von Dienstag, 12. Juli, bis Donnerstag, 14. Juli, im Trinkwassernetz Werthers zu Druckschwankungen und vereinzelten Trübungen kommen, kündigt die Stadt Werther an.

Eintrübungen können einfach weggespült werden

Sie unterstreicht: Diese Trübungen seien nicht gesundheitsgefährdend und könnten einfach aus den Leitungen der Hauswasserversorgung herausgespült werden. In dringenden Fällen könne der Bereitschaftsdienst des Wasserwerkes Werther unter der Mobilnummer 0175/ 18 66 097 kontaktiert werden.