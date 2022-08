Unbekannte beschmieren Verkehrsschilder in Werther mit Farbe

Werther

Zum zweiten Mal an diesem Wochenende haben Unbekannte eine ungeliebte neue Einbahnstraße in Werther attackiert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die erst am Samstagvormittag neu installierten Einbahnstraßen-Schilder mit Farbe unkenntlich gemacht.

Von Stefan Küppers