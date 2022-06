Unbekannte zerstören Fahrradgarage

Vandalismus an der Mobilstation in Werther: Elektronisches Schloss der Abstellbox hält Aufbruchversuch stand

Werther

Vandalismus am Busbahnhof: Knapp zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Fahrrad-Abstellbox am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Werther haben Unbekannte versucht, das Schloss der Box zu knacken. „Mindestens für mehrere Tage ist die Fahrradbox damit erst einmal nicht nutzbar“, sagt Lars Dilba, Leiter des städtischen Bauhofs.

Von Volker Hagemann