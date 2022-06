Und der Oscar geht an... "Henki"!

Werther

Es ist der zweite Abend des EGW-Sommerkonzertes in der wieder ausverkauften Aula der P.A.-Böckstiegel-Schule. Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz sind auch diesmal die jungen Musikerinnen und Musiker als Ensembles oder Solisten die Stars – zunächst jedenfalls. Der Publikumsliebling aber ist schon 65 und geht in drei Wochen in Pension: Michael Henkemeier.

Von Klaus-Peter Schillig