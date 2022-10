Und wieder ein Neuanfang

Er harrte als Jugendlicher monatelang im Bunker aus, als in seiner Heimat Kuwait der Zweite Golfkrieg tobte. Zehn Jahre später erlebte er mit, wie die Zweite Intifada Angst und Schrecken in Israel verbreitete. Er entkam der Brutalität des russischen Regimes in Moskau und musste zuletzt vor Putins Krieg aus Kiew flüchten, nachdem er dort endlich sein Glück gefunden zu haben glaubte. Jetzt lebt Nahil Aburadzhab (46) mit seiner Frau und dem dreijährigen Sohn in Werther und hofft, „dass die Musik hier ein bisschen länger für mich spielt“.

