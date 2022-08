"Vandalismus führt in die Sackgasse"

Die Freien: Kritik am Verkehrsversuch in Werther demokratisch einbringen

Werther

Schilder beschmieren oder abschrauben - das kann in den Augen der Fraktion "Die Freien" in Werther kein Mittel sein, Unmut über den umstrittenen Verkehrsversuch an der Ravensberger Straße zum Ausdruck zu bringen.

Von Margit Brand