Verwirrung um Schilder: Fahrradzone kommt nun später

Kurzfristig erst einmal wieder durchgestrichen: Die Schilder der Fahrradzone sind bereits aufgestellt worden, allerdings fehlen noch die Zusatztafeln "Autos und Motorräder frei". So wie hier am Schwarzen Weg, im Hintergrund der Abzweig der Grünstraße in Richtung EGW.

Foto: Sandra Homann