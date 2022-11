Viel mehr als Mathe und Englisch

Tag der offenen Tür an der PAB-Gesamtschule in Werther mit Rockband, Roboter und Schlagbohrer

Werther

Offene Klassenzimmer, Unterricht zum Mitmachen, volle Flure an der Gesamtschule Werther. Frei bewegen können sich an diesem Samstag interessierte Eltern und zukünftige Schüler(innen). In der großen Aula wird der Imagefilm der Schule gezeigt, in den einzelnen Klassenzimmer findet Unterricht bei offenen Türen statt.

Von Sandra Homann