Viele Interessierte erkunden das Gymnasium Werther

Werther

Die Schule kennenlernen, Flure erkunden und in die Unterrichtsräume schauen. Zwei Jahre lang gab es nur virtuelle Rundgänge für die potentiellen neuen Schüler und Schülerinnen und ihre Eltern. Die Pandemie bremste auch am Evangelische Gymnasium Werther den Kennenlerntag aus. Am Samstag konnte sich die kleine Schule endlich wieder live vorstellen.

Von Sandra Homann