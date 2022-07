Vodafone-Mast funkt wieder

Da hat die Berichterstattung des WESTFALEN-BLATTes ganz offenbar etwas in Bewegung gesetzt: Nachdem nicht nur in Teilen des Mobilfunknetzes in Werther, sondern auch zwischen Vodafone und der Eigentümerin des ehemaligen H.W. Meyer-Gebäudes wochenlang Funkstille herrschte oder vornehmlich über Anwälte kommuniziert wurde, rückte am Tag nach der Presseanfrage ein Technik-Team aus, bekam sofort Zutritt zum Grundstück und reparierte den Schaden im Haus.

