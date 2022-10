Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wird der Volkstrauertag zusätzlich erschreckend aktuell. Damit sei auch die Friedensarbeit wieder hochaktuell, betont Werthers Bürgermeister Veith Lemmen - und ruft dazu auf, sich an der Gedenkveranstaltung - dieses Jahr am Sonntag, 13. November - zu beteiligen.

Stadt Werther bittet um Mitwirkung an den Gedenkveranstaltungen am 13. November

Es gehe darum, dem Volkstrauertag ein neues Gesicht zu geben. Denn: "Beim Volkstrauertag denken die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, an eine Veranstaltung mit Fahnen, Uniformen und aufmarschierenden Vereinen. Dementsprechend assoziieren sie damit ein stark ritualisiertes Gedenken an Menschen, die vor 80 Jahren oder länger Kriegen zum Opfer fielen, die heute vielen fern erscheinen", erklärt der Bürgermeister.

Doch Friedensarbeit sei hochaktuell: "Wenn wir in diesem Jahr am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedenken, tun wir dies in beunruhigenden Zeiten. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sehen wir, dass der Krieg als Mittel der Politik immer wieder eingesetzt wird. Städte werden zerbombt, Menschen werden über Nacht obdachlos und müssen ihre Heimat verlassen. Wir spüren, wie unsere Hoffnung auf ein friedliches Miteinander in Europa in Frage gestellt wird", so Veith Lemmen.

"Aufruf zu Versöhnung, Verständigung und Frieden"

Gerade vor diesem traurigen Hintergrund sei es wichtig, diesen Gedenktag aus seinem "Schattendasein unter den Feiertagen" herauszuholen: "Der Volkstrauertag ist ein Aufruf zur Versöhnung, zu Verständigung und Frieden. An diesem Tag blicken wir zurück - aber auch gerade nach vorn, da sowohl die Geschehnisse der Geschichte als auch der Gegenwart mit in das Gedenken mit einbezogen werden."

Die Stadt Werther informiert, dass zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auch in diesem Jahr wieder zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, in der Kernstadt und in den Wertheraner Ortsteilen Kränze niedergelegt werden sollen.

Das Gedenken findet im Anschluss an die jeweiligen Gottesdienste an den Ehrenmalen in der Nähe der Predigtstätten statt: Die Gottesdienste in den evangelischen Kirchen beginnen um 9.45 Uhr in der St.-Jacobi-Kirche (mit Pfarrer Hartmut Splitter), um 10 Uhr im Jugendheim Langenheide (Pfarrer Holger Hanke) und ebenfalls um 10 Uhr in der Johannes-Kirche in Häger (Pfarrerin Silke Beier).

Werthers Bürgermeister Veith Lemmen ruft Vereine und weitere Institutionen dazu auf, sich an der Gedenkveranstaltung am 13. November zu beteiligen. Foto: SPD Werther

Bürgermeister Veith Lemmen betont: "Es gibt leichtere Themen als Krieg, Gewalt und Tod. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen." Er bittet Vereine, Verbände und weitere Organisationen daher, jeweils mit einer Delegation an einer der Veranstaltungen zum Volkstrauertag teilzunehmen. Sie dürften darüber hinaus gerne eine dieser Veranstaltungen mit einem Beitrag bereichern.

Für die entsprechende Anmeldung (möglichst bis zum 2. November) sowie für weitere Anregungen und Informationen rund um den Volkstrauertag steht Stefan Meier von der Stadtverwaltung unter Telefon 05203 / 705-22 oder per E-Mail ([email protected]) zur Verfügung.