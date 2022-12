Voller Einsatz für kleine Krabbler und kleine Bäume

Grundschüler und Kita-Kinder in Werther erhalten Klimaschutzpreis in Höhe von 1000 Euro

Den Klimaschutzpreis verleihen die Stadt Werther und die Firma Westenergie, eine Tochtergesellschaft des Energiekonzerns E.on. Westenergie betreibt in weiten Teilen Deutschlands mehrere tausend Kilometer an Strom- und Gasnetzen sowie an Breitband- und auch Wassernetzen. In Werther ist der Klimaschutzpreis mit insgesamt 1000 Euro dotiert.

Den teilen sich jetzt drei Preisträger. Darunter die Kinder der AWO-Kindertagesstätte Am Speckfeld: In ihrem Projekt "Umwelthelden" waren sie unterwegs zum Müllsammeln, lernten den spannenden Altglas-Kreislauf kennen und lernten, wie nützlich Regenwürmer auch für den Kompost sind. Sogar eine kleine Kläranlage wurde in der Kita gebaut. Mit all dem sicherte sich die Kita den dritten Preis - 200 Euro.

Spannend und effektiv auch der Einsatz der Kinder aus der Kita "Im Viertel": "Was fliegt und krabbelt da um uns herum? Wir entdecken und schützen Insekten" hieß ihr ebenfalls mehrwöchiges Projekt. Der Nachwuchs baute mit Hilfe der "Großen" mehrere Insektenhotels, brachte diese am Kita-Giebel an und säte Blühwiesen in den Hochbeeten. Einfach, wirkungsvoll und für viele spätere spannende Beobachtungen gut. Was den Kindern 300 Euro Preisgeld einbringt.

Mit dem Förster Bäume pflanzen - das artet mitunter in ganz schön Arbeit aus, wie die Drittklässler der Grundschule Werther-Langenheide im vergangenen Winter selbst erfahren konnten. "Zwei Vormittage lang haben wir am Blotenberg gemeinsam etwa 500 Bäume gepflanzt", berichtet Lehrerin Elena Stroh, und die Kinder zählen die gepflanzten Jungbäume aus dem Effeff auf: "Eichen, Buchen, Douglasien und Ahorn." So viel Einsatz wird jetzt mit 500 Euro belohnt.

Schüler planen Preisgeld auch für Bäume ein

Da staunt auch Bürgermeister Veith Lemmen: "Super und total vorbildlich!", lobt er - und schiebt nach: "Eigentlich müssten die Erwachsenen auch viel öfter so etwas machen..." Sein Kollege, Klimaschutzmanager Hendrik Rottländer - wie Lemmen ebenfalls selbst Familienvater -, weiß: "Die Kinder finden es zudem toll, wenn sie zu Recht stolz sagen können: Diesen Baum habe ich einst selbst gepflanzt."

Die Grundschüler hat ohnehin der Ehrgeiz gepackt: "Wir teilen das Preisgeld auf; etwas bleibt für unsere Klassenkasse, und vom Rest wollen wir wieder neue junge Bäume kaufen", verraten die Klassensprecher.