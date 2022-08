Vollgas mit Wasserstoff in die Zukunft

So mancher Lkw-Dieselmotor brummt dank P+P. Mit seinen hochpräzisen Kraftstoffverteilerleisten hat sich Poppe + Potthoff seit den 1990-er Jahren einen Namen gemacht (nicht nur) in der Automobil-Branche. Aber die Antriebsenergie der Zukunft heißt inzwischen Wasserstoff – und auch da fährt das Wertheraner Familienunternehmen ganz vorn mit.

Das Rohrwerk liefert Präzisionsstahlrohre sowohl in kleinen Losgrößen als auch in Großserie.

Die Traditionsfirma – 1928 an der Engerstraße in Werther gegründet – hat in den vergangenen Jahren einen Innovationsschub erlebt, wie ihn auch langjährige Mitarbeiter bei allem Wandel der vergangenen Jahrzehnte noch nicht gesehen haben.