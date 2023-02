Vom Training zur Taufkerze

Er ist ein über Jahrzehnte erfahrener Handwerksgeselle, ein Familienmensch, und er liebt als langjähriger Fußballtrainer das Miteinander mit Menschen in jedem Alter. Damit bringt Thomas Zimmermeister wohl allerbeste Voraussetzungen für seinen künftigen Beruf mit: Am Mittwoch, 1. Februar, ist sein erster Arbeitstag als neuer Küster der Evangelischen Kirchengemeinde Werther.

Auch in der St.-Jacobi-Kirche wird er zahlreiche Aufgaben übernehmen: Thomas Zimmermeister (55) ist vom 1. Februar 2023 an der neue Küster der Evangelischen Kirchengemeinde Werther.

Auch wenn er fürs Zeitungsfoto eine der großen liturgischen Kerzen in Werthers St.-Jacobi-Kirche entzünden soll - "das ist natürlich nur eine einzige, wenn auch wichtige, von vielen, vielen Aufgaben, die mich als Küster erwarten", weiß Thomas Zimmermeister. Zum Pressetermin ist er erst einmal noch in eher legerer Kleidung erschienen, mindestens in den Gottesdiensten und bei weiteren kirchlichen Amtshandlungen will er es dann "seriöser" halten.