Von Kugeln, Ringen und Rehen - zum Kugeln!

Zwischen Schlagfertigkeit und Auf-die-Sprünge-Helfen - was in Werther sonst noch gesagt wird

Werther

Dass es in politischen Debatten mitunter hoch her geht, dass zumindest verbal auch mal die Fetzen fliegen, das gehört auch in Werther zur lebendigen Streitkultur. Gut, dass es immer wieder herzerfrischende Lacher gibt - etwa wenn jemand schlagfertig kontert, oder wenn jemandem bei Erinnerungslücken auf die Sprünge geholfen werden muss. Das gab's übrigens nicht nur im Sitzungssaal. Der etwas andere Rückblick.

Von Volker Hagemann