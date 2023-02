Vorfreude auf ungetrübte Freibad-Saison

60 Jahre alt wird das Freibad in Werther in diesem Jahr. Zeit für ein größeres „Geschenk“, das die Stadt ihrem Bad machen will – oder besser muss: Denn ebenfalls von 1963, aus der Zeit der Grundsteinlegung, stammt die Technik der Badewasseraufbereitung. Weil der Filterkessel inzwischen auch schon 27 Jahre auf dem Buckel hat, soll er möglichst noch im Herbst 2023 saniert werden.

Auch wenn aktuell noch dicke Klamotten griffbereit im Kleiderschrank liegen – in gut zwei Monaten könnte in Werther die Freibadsaison beginnen. Bis dahin gibt es noch die um zehn Prozent vergünstigten Saisonkarten für 2023 bei Sport Strunk, im Dorfladen Häger, bei Volksbank und Sparkasse in Werther, in der Stadtbibliothek Werther und im Rathaus (Einwohnerservice im Erdgeschoss, Zimmer 6).