Walter Moritz zeigt Fotos aus Südwestafrika

An seinen zwölf Jahre währenden Aufenthalt in Südwestafrika hat Pastor i.R. Walter Moritz aus Werther zahlreiche lebendige Erinnerungen. Von 1960 bis 1972 war der heute 89-Jährige dort als Missionar und evangelischer Pfarrer aktiv, nicht zuletzt um das Selbstbewusstsein der afrikanischen Pastoren und ihrer Gemeinden zu Zeiten der Apartheid zu stärken. Über den indigenen Stamm der Topnaar und die !Narafrucht hat Walter Moritz eine Fotoausstellung zusammengestellt, die demnächst im Rathaus Werther zu sehen ist.

Neue Ausstellung „Der indigene Stamm der Topnaar und die !Narafrucht“ wird am 26. Januar im Rathaus Werther eröffnet

Das Foto aus dem Jahr 1961 zeigt frisch geerntete !Narafrüchte. Die stacheligen Früchte wurden einst mit einfachen Werkzeugen aus Dornengestrüpp herausgezogen und aufgeschnitten. Der zu Brei gekochte Inhalt trocknet in einem Dünenbett zum sogenannten !Narakuchen aus, der als haltbares Nahrungsmittel auch dann verfügbar ist, wenn frische Früchte ausbleiben.

Zahlreiche Fotos aus jener Zeit dokumentieren das Wirken des Pastors in Südwestafrika. Walter Moritz wird in einer neuen Ausstellung im Wertheraner Rathaus von seinen Aufenthalten in den 60er und 70er Jahren berichten.

Diesmal wird der Schwerpunkt seiner Ausführungen seine Begegnungen mit dem indigenen Volk der Topnaar betreffen - und was es dort mit der !Narafrucht auf sich hat. Das vorangestellte Ausrufezeichen steht für einen in der Namasprache genutzten Klicklaut. Dieses Thema bringt Moritz den Besuchern der Ausstellung mit seinen eigenen Fotos aus der Zeit nahe.

Bürgermeister Veith Lemmen wird die neue Ausstellung am Donnerstag, 26. Januar, um 17 Uhr im Rathaus (erste Etage) gemeinsam mit Walter Moritz eröffnen. Die Fotos werden dort bis zum 3. März zu sehen sein.