Wartelisten beim TV  Werther

In der P.A.B - Sporthalle war am Sonntagnachmittag jede Menge los und es gab für die jungen Besucher insgesamt 15 aufregende Stationen zu entdecken. Aktuell freut sich der TV Werther insbesondere bei seinen Kinder-Turnangeboten über ein riesiges Interesse, stößt aber auch an seine Grenzen.

Foto: TV Werther