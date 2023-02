Waschen, schneiden, föhnen für den guten Zweck

Das Leid der Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien erschüttert auch Friseurmeisterin Aynur Ferah. Sie und ihr Team schneiden am Montag, 27. Februar, gratis die Haare - und erbitten stattdessen Spenden für zwei türkische Familien.

Von 12 bis 18 Uhr wird der Salon an der Ravensberger Straße an diesem Tag offen sein, obwohl seit einiger Zeit an diesem Wochentag aus Energiespargründen eigentlich geschlossen ist. Doch für die besondere Situation wird eine Ausnahme gemacht und das gesamte Team steht am eigentlich freien Tag bereit.

Familie einer Kollegin betroffen

"Damen, Herren, Kinder: Jeder, der möchte, kann ohne Termin kommen und sich die Haare schneiden lassen. Auf chemische Behandlungen verzichten wir an diesem Tag, weil das zu lange dauern würde", sagt die 49-Jährige, die hofft, dass die Spendenkasse sich kräftig füllt. Wegschicken will sie an diesem Tag jedenfalls niemanden. "Zur Not mache ich abends länger."

Es waren die Erzählungen ihrer Kollegin Suna Tekiroglu, einer ehemaligen Mitarbeiterin, die inzwischen in Rheda-Wiedenbrück lebt, die das Gedankenkarussell bei Aynur Ferah in Bewegung gesetzt hat. "Sie berichtete davon, dass die Familie ihres Vaters in Kahramanmaraş ihr Haus und ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat." Die 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt liegt im südlichen Teil Anatoliens in der Türkei und damit mitten im Katastrophengebiet.

Das gesamte Team steht am freien Tag bereit

Direkt helfen, mit vertrauenswürdigen Verbindungsmenschen - das brachte die Friseurmeisterin auf die Idee mit der Haarschneide-Aktion, die auch Suna Tekiroglu an diesem Tag im Kreise ihrer einstigen Kollegen gerne unterstützt.

Und bevor die Ersten sich für den guten Zweck einen schicken neuen Haarschnitt verpassen lassen, sind 2000 Euro schon beisammen. "Zwei Kunden haben mir unabhängig voneinander dieses Geld vorbeigebracht, nachdem sie von der Aktion hörten", ist die Initiatorin gerührt und dankbar. Auch andere hätten ihren Rechnungsbetrag großzügig für die gute Sache aufgerundet.

Die großzügige Startsumme lässt sie zugleich eine zweite Familie mit in den Blick nehmen, zu der es ebenfalls enge Verbindungen gibt. "Ich hoffe, dass wir am Ende mit einer großen Spende helfen können." Selbstverständlich werde sie darüber informieren, wie und wo genau das Geld zum Einsatz gekommen sei.