Werther: Wasserhärte wird vorübergehend steigen

Werther

Von Kalkablagerungen an Duschköpfen oder Wasserkochern konnten viele Wertheraner in den vergangenen Jahren ein Lied singen – wenn die Wasserhärte mal wieder zu hoch war. In den kommenden Wochen ist einmal mehr damit zu rechnen, denn die angekündigte Neubohrung für den Trinkwasserbrunnen an der Kök beginnt. Dafür muss die Enthärtungsanlage vorübergehend abgeschaltet werden.

Von Volker Hagemann