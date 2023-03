Wau! In Werther hat eine Gruppe seit mehr als 60 Jahren ein Herz für Schäferhunde

Werther

„Hundehütte, Hundehütte, wau wau wau!!!“ Dieser merkwürdige Schlachtruf klang so manches Mal durch die Lohbreede in Werther-Isingdorf. In den 60er Jahren fanden sich einige Hundefreunde in einem kleinen Wäldchen um einen Bauwagen zusammen und gründeten eine Ortsgruppe, die zum Verein für Deutsche Schäferhunde zählt. Inzwischen ist der Schäferhund weniger Arbeitstier als vielmehr vor allem ein liebgewonnener Familienhund. In der heutigen "Ortsgruppe Werther-Stadt" steht zudem nach 50 Jahren nun ein personeller Wechsel an.

Von Sandra Homann