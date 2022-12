"Wenn der Teufel ein Eichhörnchen ist"

Ein stationäres zusätzliches Notstromaggregat am Brunnen Schanze soll die Versorgungssicherheit in Werther gewährleisten

In den vergangenen Jahren mussten Haushalte in Deutschland im Durchschnitt für zehn Minuten pro Jahr ohne Strom auskommen. Und auch wenn dieses Szenario zuletzt immer wieder in den Blick geriet: Großflächige langanhaltende Stromausfälle – sogenannte Blackouts – seien in Deutschland „auch weiterhin sehr unwahrscheinlich“, beteuert die Bundesregierung.