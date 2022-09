Wer zahlt für die Kirsche auf der Torte?

Die Garagen am Böckstiegel-Museum in Werther sollen künftig eine Küche für das Museumscafé beherbergen. Streit gibt's darum, ob die Pächterin deshalb mehr Geld zahlen soll.

Über die (sehr gute) Qualität des Kaffees und Kuchens im Café Vincent am Museum Peter August Böckstiegel in Werther hat in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses Einigkeit bestanden. Uneinig waren sich die Politiker im Kreishaus Gütersloh allerdings, inwieweit die Café-Pächterin Anna Rzeha an den Betriebskosten beteiligt werden soll, wenn der geplante Umbau einmal abgeschlossen ist.