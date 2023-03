Dorothea Wenzels erste Solo-Kunstausstellung in ihrer Wahlheimat Werther trägt den Titel "Bitte weitersagen". Das hatte sich herumgesprochen, wie die Vernissage am Donnerstag zeigte.

Man muss wohl an einem ruhigen Tag wiederkommen, um die ganzen Kontroversen der Bilder der umtriebigen Geschäftsfrau und Künstlerin in den Fluren des Rathauses auf sich wirken zu lassen. Denn am Eröffnungstag der Ausstellung verschwanden selbst ihre großformatigen Werke hinter den vielen Besuchern, Kunstinteressierten und Freunden der Noch-69-jährigen.