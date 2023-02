Künstlerin Dorothea Wenzel stellt das erste Mal in Werther aus

Werther

So richtig kann sie es selbst gar nicht glauben: Es ist tatsächlich erst das erste Mal, dass sie in Werther eine eigene Ausstellung hat. Die umtriebige Geschäftsfrau und Künstlerin Dorothea Wenzel, die bis 2014 an der Runden Ecke ihre eigene Galerie führte, nutzt bald die im Rathaus.

Von Margit Brand