Etwas schneller als gedacht steht Nikolaos "Big N" Simediriadis (23) aus Werther-Häger wieder vor der DSDS-Jury: Der Rapper, der seit dem ersten Auftritt von sich Reden macht, hat diesen Samstag in der RTL-Show die Chance, sich das begehrte Ticket nach Mallorca zu sichern.

DSDS-Kandidat Nikolaos Simediriadis am Samstag wieder in RTL-Show

Nikolaos Simediriadis (23) aus Werther ist am Samstag wieder bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen.

Mitte Januar hatte der 23-Jährige aus Häger in all seiner Aufregung bei seiner Fernsehpremiere zwar ausgerechnet Jury-Mitglied Pietro Lombardi mit Rapper Kay One verwechselt. Aber trotz der Panne überzeugte er bei "Deutschland sucht den Superstar" mit seinem eigenen Ohrwurm-Song "Let's Bounce".