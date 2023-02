Das verbretterte Schaufenster zeugt von einem dreisten Einbruch in der Nacht zu Montag: Mit einem Gullideckel haben Einbrecher die Scheibe des Elektronikfachmarktes EP Bökenkamp in Werther eingeworfen.

Wieder Tablets und Handys in Werther gestohlen - diesmal bei Bökenkamp

Innerhalb von nur zwei Minuten hätten sich zwei Unbekannte im Laden an der Ravensberger Straße die Rucksäcke voll gemacht. "Keine großen Teile, sondern kleine: Notebooks, Tablets, Handys", berichtet Ellen Bökenkamp. Sie schätzt den Schaden auf einen mindestens mittleren vierstelligen Betrag - die Kosten für all das, was kaputtging, noch gar nicht mitgerechnet. Denn auch eine Vitrine haben die Täter eingeschlagen.