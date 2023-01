Werther flitzt zum Weltrekord

Auf der Kartbahn fahren an einem Abend so viele Fahrzeuge gleichzeitig wie nirgends anders

Werther

In der letzten Ferienwoche im Januar ist es normalerweise eher ruhig in der großen Halle an der Engerstraße. An diesem Freitagabend allerdings tummeln sich jede Menge begeisterte Fans der kleinen, schnellen Fahrzeuge rund um die 420 Meter lange Indoor-Strecke der Kartbahn Werther. Alexander Boldirev und seine Crew haben sich wieder einmal etwas Besonderes ausgedacht: Sie wollen einen Weltrekord aufstellen und somit ins Guinness Book of Records gelangen.

Von Sandra Homann