Die letzten Juden, die Werther verlassen mussten

Als sich vor am 2. März vor 80 Jahren ein Zug von Bielefeld in Richtung Auschwitz in Bewegung setzte, saßen auch zwei Familien aus Werther zwischen den mindestens 229 jüdischen Menschen, von denen nur wenige überlebten - Anlass für eine Gedenkveranstaltung.

Am Jahrestag der Auschwitz-Deportationen am Donnerstag, 2. März, werden um 18 Uhr am Mahnmal vor dem Bielefelder Hauptbahnhof die Namen der deportierten und häufig auch ermordeten Menschen verlesen und an die Ereignisse 1943 erinnert.